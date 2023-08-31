لو عايز تشغل فلوسك.. أفضل شهادات استثمار بالعملة المحلية والأجنبية بالبنوك

يبحث العديد من المواطنين، عن كيفية استثمار أموالهم في الوقت الراهن من خلال البنوك المصرية، التي توفر عددا كبيرا جدا من الاختيارات المتاحة للجمهور بمختلف الأسعار عن طريق شهادات الاستثمار أو الادخارية بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.

تفاصيل الشهادات الادخارية ببنك مصر



شهادات الإدخار بالعملة المحلية



ينفرد بنك مصر بتقديم باقة من شهادات الإدخار متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية، ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية او من خلال الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

شهادة ابن مصر

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة



شهادات الإدخار بالعملة الأجنبية



ينفرد بنك مصر بتقديم باقة من شهادات الإدخار متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملات الاجنبية، ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية او من خلال الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول



شهادة ايليت بالدولار الأمريكي



تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة ويصرف ربع سنوياً بالدولار الأمريكي

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصري



شهادة القمة بالدولار الأمريكي



تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت يمنح العائد بالدولار الأمريكي ويصرف مقدماً عن كامل مدة الشهادة بالمعادل بالجنيه المصري وفقاً لسعر صرف الشراء المعلن لدى البنك في تاريخ شراء الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

شهادات الادخار بالعملة المحلية من البنك الأهلي



الشهادة البلاتينية

لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد شهري 19%.

الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج

بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، لمدة 3 سنوات، بسعر عائد 22% بالسنة الأولى، و18% بالسنة الثانية، و16% بالسنة الثالثة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها، وبعائد 12.25% شهريًا.

شهادات البنك الأهلي بالعملات الأجنبية



شهادة الأهلي فورًا

بحد أدنى للشراء 1000 دولار أمريكي ومضاعفتها، لمدة 3 سنوات، وبعائد سنوي 9%، يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.

شهادة الأهلي بلس

لمدة 3 سنوات بحد أدنى للشراء 1000 دولار أمريكي ومضاعفتها، بسعر عائد 7% ربع سنويًا.



الشهادة الذهبية الجديدة

بحد أدنى للشراء 500 دولار أمريكي أو يورو ومضاعفتها، بسعر عائد 5.30% بالدولار سنويًا، و5.25% بالدور نصف سنويًا، و5.20% بالدولار ربع سنويًا، و5.15% بالدولار شهريًا، و0.75% باليورو ربع سنويًا.