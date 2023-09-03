تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع فيضانات

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة أنقرة، حتى ساعات قليلة من مساء اليوم، على عموم المحافظة، وغزيرة جدًا على المناطق الجنوبية والشرقية، مشيرة إلى أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية.

ولفتت إلى أن الأمطار ستكون متقطعة وفعالة محليا حتى ساعات المساء.

توخي الحذر من الفيضانات

وحسب قناة “تي آر تي” التركية، أرسلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، رسالة نصية تحذيرية إلى الهواتف المحمولة لمواطني أنقرة، بشأن الأمطار الغزيرة المتوقعة.

وجاء في الرسالة: “بحسب الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدًا في أنقرة اليوم. وينبغي توخي الحذر من الفيضانات وتعطيل وسائل النقل”.