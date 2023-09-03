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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة السعودي يناقش سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تركيا

صدى البلد

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا؛ التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري والصادرات غير النفطية، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية النوعية وجذبها في قطاعي الصناعة والتعدين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” التقى الخريف خلال زيارته وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير في أنقرة؛ لمناقشة تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الذي ناقش معه تعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، كما بحث مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة فرص تعزيز التبادل التجاري، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين الجانبين، كما بحث مع رئيس اتحاد الصناعات الدفاعية التركي البروفيسور هالوك جورجون فرص التعاون بين البلدين.

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وشارك الخريف خلال زيارته في الطاولة المستديرة التي استضافتها مؤسسة DEIK التركية في إسطنبول، وأخرى في العاصمة أنقرة في اتحاد الغرف والبورصات التركية، التقى خلالها المستثمرين لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والعديد من المزايا والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

وقام وزير الصناعة والثروة المعدنية بزيارات ميدانية إلى عددٍ من الشركات والمصانع التركية والتقى المسؤولين فيها، واطَّلع على أحدث التقنيات المستخدمة في الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وناقش سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في تركيا والمملكة، بما يسهم في نقل التجارب وتبادل الخبرات بين الجانبين.

في السياق ذاته، وقّع الوزير مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية للتعاون في قطاع التعدين، وشهد حضور توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة شولن التركية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى حضور توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة RoboTurkiye التركية في إسطنبول، للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما شهدت زيارة الخريف لقاء عدد من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجمهورية التركية، بحضور القنصل العام في إسطنبول عبد المجيد بن حمد الدوسري، والملحق الثقافي السعودي في تركيا الدكتور فيصل بن عبدالرحمن أسرة.

يذكر أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية تركيا تأتي بهدف تعزيز العمل المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة نفاذ الصادرات بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.

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