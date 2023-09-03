أحمد موسى عن زيارته لسيناء: شواطئ العريش كاملة العدد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته لـ سيناء، قائلا "الصيف كامل العدد في منتجعات وشواطئ وفنادق العريش"، موضحا أن العريش باتت مثل شطورة وسيوة والإسكندرية وأكتوبر في الأمن والأمان، وكذلك رفح ووسط سيناء وكل منطقة في مصر على هذا الحال، وهذا كان ثمنه كبيرًا.

وتابع موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" أهل الشر كانوا بيقولوا البلد بتشيل الزراعات بتاعة الناس في سيناء".

ونوه الإعلامي أحمد موسى، إلي أن القضاء علي الإرهاب في سيناء أمن حقيقي للدولة المصرية، مضيفا:" الرئيس السيسي حريص علي حقوق أهالي سيناء".وأضاف الإعلامي أحمد موسى،:" الرئيس السيسي دائما ما ينحاز لشعبه وحريص علي حقوق المواطنين، وحقق مطالب أهالي سيناء التي وعد بها بعقود لتملك الأراضي.