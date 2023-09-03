بدء استلام أصول مستندات الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس ..تعرف علي المصاريف والشروط

تعلن إدارة الوافدين بجامعة عين شمس عن البدء في استلام اصول مستندات الطلاب الوافدين المرشحين للعام الجامعي 2023/2024 .

واكدت ادارة الوافدين ، ان مواعيد استقبال الطلاب ستكون من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، أيام الأحد إلى الأربعاء، وذلك بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بمبنى رعاية الشباب بالمدينة الجامعية.



وأكدت الدكتورة غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس ، أن البرامج المميزة المستحدثة في كليات جامعة عين شمس، وضعت بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتسارعة وبشكل يتواكب مع التطور المعرفي والتقني الكبير.

لمعرفة المزيد من الخدمات المقدمة للوافدين، يمكنك زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/25/page

لمزيد من التفاصيل حول البرامج الأكاديمية بجامعة عين شمس، يمكنك زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/436/page/undergraduate-programs