النائب عبد المنعم إمام: دعم المستثمرين يحتاج توحيد الولاية على المصانع

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعم القطاع الصناعي يتطلب توحيد جهات الولاية على المصانع، لأن تعدد تلك الجهات والتي تصل إلى 15 أو 16 جهة يعوق عملها، مشيرًا إلى أنه أكد على هذا الأمر خلال كلمته بمؤتمر الشباب بحضور رئيس الجمهورية.

أشار "إمام" فى تصريح خاص لـ " صدى البلد"، إلى أن أى حديث عن محفزات للقطاع الصناعي، في ظل استمرار تعدد جهات الإشراف على المصانع والعوائق على المصنعين لن يكون له مردود إيجابى، فالأمر ليس متعلق بالحوافز فقط بل يجب أن يتخطى ذلك من خلال الإصلاح الإداري.

أوضح أن الجزء الأهم والأكبر فى المصانع المتوقفة بسبب التمويل وبالتالى لابد من عمل مبادرة مع البنوك، حتى يتم عمل تسهيلات للسداد، مشيرًا إلى أن صاحب المصنع يجد نفسه أمام محضر تأمينات ومحضر بيئة ومحضر سلامة وصحة مهنية، ومحضر مكتب عمل، وبالتالى يجد نفسه معرضا للحبس ولايربح.

وشدد على أهمية مواجهة العوامل التى تؤثر بالسلب على البيئة التي تعمل فيها المصانع، موضحا أنه يجب الإهتمام بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن مصر بلد مهم على محور التجارة العالمية وموقعها الطبيعي جذاب، وبالتالى طبيعة وجود المستثمر فى مصر يسهل له الكثير من تكلفة الشحن والنقل.