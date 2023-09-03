شباب البحر الأحمر تعلن شروط برنامج الرحلات الصيفية إلى الإسكندرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية النشء)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر (الإدارة العامة لتنمية النشء)، اليوم الأحد، عن الشروط والضوابط لبرنامج الرحلات الصيفية لزيارة مدينة الإسكندرية «قطار الجنوب»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات حسن خلف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإيهاب محمد طه، وكيل المديرية للشباب، وتحت إشراف إشراف فتحي خليل، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.

وشملت الشروط والضوابط لبرنامج الرحلات الصيفية لزيارة مدينة الاسكندرية (قطار الجنوب ):

1- ملء الاستمارة.

2- صورة بطاقة ولى الأمر.

3 - صورة بطاقة الطليع أو شهادة الميلاد.

4- إقرار ولى الأمر على اشتراك ابنه أو ابنته فى الرحلة، وإقرار ولى الأمر على خلو ابنه أو ابنته من الأمراض.

5- إثبات قيد من مركز الشباب +صورة اشتراك من كارنيه المركز.

6- أن يكون الطليع المشارك من مواليد ٢٠٠٦/٩/١ حتى ٢٠١٢/٩/١.

7- قيمه الاشتراك الطليع 400 جنيه.

8- التجمع من محطة قنا للطلائع والعودة لاستلام الطلائع من محطة قطار قنا.

9 - ميعاد الرحلة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٠ بمحطة قنا والمغادرة من الاسكندرية يوم الجمعة ٢٠٢٣/٩/١٥.

10- استبعاد من سبق لهم الاشتراك فى الرحلات والمعسكرات للعام (٢٠٢٢ /٢٠٢٣).