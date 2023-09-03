تنفيذ أول أيام الأسبوع الخامس من حملة "بلدي أمانة" بمدينة سفاجا

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان: "بلدي أمانة"، بمدينة سفاجا.

استهدفت الحملة اليوم، 800 من السيدات والرجال والأطفال، من خلال إجراء 600 زيارة، وشارك في تنفيذ الحملة 8 من الرائدات والمتطوعات بفرع المجلس.

تهدف الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. كما تهدف أيضًا إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وتحقيق التواصل المجتمعي من خلال مشاركة رائدات المجلس في هذه الجهود.