مدرب ناشئي الأهلي 2003: الفوز على بلدية المحلة تعطي دفعة قوية

أبدى محمد شرف، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، رضاه عن أداء الفريق في مباراته الأولى ببطولة الجمهورية، والتي شهدت الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد، مؤكدًا أنه سعيد لتحقيق هذه البداية الجيدة، ويثق في تحسن الأداء خلال المواجهات المقبلة، وزيادة حصيلة الأهداف في كل مباراة.

وقال شرف إن حصد النقاط الثلاث في أول مباراة بالموسم الجديد هو أهم شيء، لأنه يمنح اللاعبين دفعة قوية، لخوض المباريات القادمة بحافز قوي لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وأكد المدير الفني لـ«أهلي ٢٠٠٣» أن فريقه يعاني بعض الغيابات بسبب الإصابات، إلا أنه سعيد في نفس الوقت لوجود أكثر من لاعب من مواليد ٢٠٠٣ مع الفريق الأول ومشاركتهم في المعسكر الخارجي بالنمسا، مؤكدًا أن هذا ما يؤكد نجاح القطاع في تصعيد الكثير من المواهب المميزة.