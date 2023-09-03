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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصلح خير.. شوبير يعلن انتهاء أزمة جونيور آجايي وسموحة

احمد شوبير
احمد شوبير

‏كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن انتهاء أزمة النيجيري جونيور آجايي مع نادي سموحة؛ بعد الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. 

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نهاية الأزمة بين نادي سموحة وجونيور أجايي، وحصوله على مستحقاته، وإتمام الصلح بين الطرفين”.

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فرج عامر يكشف تفاصيل خناقة جونيور آجايي 

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، تفاصيل أزمة النيجيري جونيور آجايي مع الفريق، لافتا إلى أن النادي تعاقد معه لمدة عام، وهو يعاني من إصابة، ولم يخض أي مباراة مع الفريق، وتقاضى جميع مستحقاته المالية بالكامل.

وأضاف محمد فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عقد جونيور آجايي تبلغ قيمته 400 ألف دولار، وطلب إجراء جراحة ثانية تحملنا تكاليفها، وتم إجراؤها على يد الدكتور أحمد عبد العزيز، أشهر طبيب في هذا المجال، ولم ندخر جهدا في إعادة تأهيله.

وتابع فرج عامر: جونيور آجايي طلب من المدير المالي مستحقاته عن الموسم الجديد، وعندما رفض طلبه؛ أصيب بحالة هياج، وبدأ في تكسير النادي، وتم تحرير محضر بالواقعة، موضحا أن لديه 11 إيصالا ممهورة بتوقيعه، تفيد بحصوله على مستحقاته.

أجاي احمد شوبير سموحة محمد فرج عامر الدكتور أحمد عبد العزيز قناة الحدث اليوم

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