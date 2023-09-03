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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يصدم الزمالك بإيقاف قيد جديد.. تفاصيل

سامسون أكينولا
سامسون أكينولا

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا صدمة إلى نادي الزمالك فى ميركاتو الصيف وقرر إيقاف قيد القلعة البيضاء مجددا للمرة الثالثة .

تلقت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإيقاف قيد نادي الزمالك.

جاء ذلك بعد شكوى جديدة تقدم بها نادي كاراكاس الفنزويلي ضد نادي الزمالك نظرا لعدم سداد مستحقات رعاية النادي الأصلي للمهاجم البنيني سامسون أكينولا.

وكان الزمالك ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من كاراكاس الفنزويلي لمدة أربعة مواسم مقابل 900 ألف دولار تسدد على دفعات.

ويحصل مهاجم نادي الزمالك البنيني سامسون أكينولا على مبلغ 2 مليون و423 ألف دولار مقسمه على أربعة مواسم.

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الزمالك وورطة سامسون أكينولا 

يواجه نادي الزمالك أزمة حقيقية حال فسخ التعاقد مع البنيني سامسون اكينولا مهاجم القلعة البيضاء بعد اخفاقه في تقديم أوراق اعتماده في قيادة هجوم الفريق.  

ووضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك إدارة القلعة البيضاء في مأزق عقب خروج البنيني سامسون اكينولا مهاجم القلعة البيضاء من حساباته.  

الزمالك حتى الآن لم ينجح في تسويق البنيني سامسون اكينولا، واللاعب يحق له العودة لتدريبات الأبيض.

وفى حال رفض نادي الزمالك عودة البنيني سامسون أكينولا إلي التدريبات سوف يقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ويحصل على قيمة عقده كاملا.

أوسوريو مدرب الزمالك أعلن نهاية الموسم الماضي انه لا يحتاج البنيني سامسون أكينولا، ولكن أمير مرتضى منصور آنذاك فشل في تسويقه بالإضافة إلى أنه فشل في فسخ العقد حينها بالتراضي بسبب الأزمة المالية. 
 

الزمالك فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم كاراكاس الفنزويلي سامسون اكينولا أوسوريو

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