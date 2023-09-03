عماد البناني: هذا موقفنا من تقسيط غرامة كهربا

قال عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك: إن هناك تواصلا مع اتحاد كرة اليد المصري، من أجل حل أزمة القيد والصعوبات الموجودة تحتاج إلى سيولة مالية ضخمة، والأزمة شديدة على كل الجوانب.

عماد البناني: نحاول حل أزمة فريق اليد ولا نية لتقسيط غرامة كهربا

وتابع البناني خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيونية: "نحاول توفير جزء من الأموال لسد الديون، ونرغب في مساعدة رجال الأعمال المحبين للنادي، ونحاول تحصيل أموال من مستحقات خارجية".

وأضاف عماد البناني: "غير مطروح فكرة التفاوض مع محمود كهربا لاعب الأهلي، لتقسيط غرامة وهذا الأمر لم يتم التفكير فيه من الأساس، والنادي يحتاج إلى أموال ولا نية للتفريط في أي مستحقات خارجية للنادي".