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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور عبر انستجرام: سعيد بالعودة

امام عاشور
امام عاشور

شارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


 

وعلق امام عاشور علي الصور "سعيد بالعودة".


 

كشف عمرو مرزوق، رئيس الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي في النمسا، خوض الفريق مباراة ودية خلال معسكره.
وقال مرزوق في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " الأهلي سيعود إلى القاهرةيوم 6 سبتمبر بعد انتهاء معسكره بالنمسا".


وتابع: "الأهلي سيخوض مباراة ودية أمام أحد الفرق الكبرى في الدوري السولوفيني الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق5 سبتمبر".


وأتم: " أوجه الشكر إلى السفارة المصرية لتوفير جميع التسهيلات الخاص بمعسكر الأهلي".

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