السبب مجهول| انفجار أقوى حاملة طائرات صينية في البحر.. شاهد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، اليوم الأحد، فيديو يظهر انفجار حاملة الطائرات الصينية “شاندونج”، أثناء قيامها بتدريبات عسكرية في البحر.

وقد انفجرت الطائرة فجأة بعد إقلاعها بلحظات بدون أي سبب، وسقطت في البحر.

تاريخ “شاندونغ”

تعتبر حاملة الطائرات “شاندونج” هي أول حاملة طائرات صينية مصنوعة بالكامل في الصين، وهي تعتبر رمزاً للقوة العسكرية والتقدم التكنولوجي للبلاد.

ومن أبرز مميزات “شاندونج”، أنها من الجيل الأول، وتستند إلى تصميم حاملة الطائرات الروسية كوزنتسوف، ولكنها تحتوي على بعض التحسينات والتعديلات.

بالإضافة إلي ذلك، تستطيع حمل 44 طائرة، بما في ذلك 32 طائرة مقاتلة شينيانغ جيه-15، و8 طائرات هليكوبتر تشانغهاي زد-18، و4 طائرات هاربن زد-92.

وقد دخلت “شاندونغ” الخدمة في 17 ديسمبر 2019، في قاعدة سانيا البحرية في مقاطعة هاينان، جنوب الصين.

الأهمية

وتعتبر شاندونج من أهم الأسلحة العسكرية التي تيمتلكها الصين لأسباب عديدة، منها:

-تعزيز قدرات الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، خاصة في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان.

-تحسين قدرات الصين في إجراء المهام الإنسانية والإغاثية والحفظ السلام في المناطق المضطربة.

-تظهر قوة الصين وثقتها كقوة عالمية وإقليمية، وزيادة نفوذها وجاذبيتها في المجتمع الدولي.

-تطوير خبرات ومهارات الصين في تصميم وبناء حاملات طائرات أكثر تطوراً وفعالية في المستقبل.