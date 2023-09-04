عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: مواجهة الأهلي ضد سيمبا صعبة.. والكرة المصرية في وضع سيء

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مشاركة النادي الأهلي في الدوري الإفريقي لكرة القدم شيء جيد، لكن التراجع عن المكافآت المالية قد يؤثر على البطولة، خصوصا بعدما تم الإعلان عن أرقام كبيرة، ولكن تم تقليل المكافآت، مشيرا إلى أن القرعة صعبة بكل تأكيد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مواجهة الأهلي ضد سيمبا صعبة للغاية خصوصا في ملعبها، ولويس ميكيسوني قدم افضل مستوى في حياته أمام الفريق الأحمر".

 

وأضاف: "من عيوب الدوري الافريقي، هي مواعيد المباريات خصوصا في ظل السفريات الطويلة من دولة إلى آخرى داخل القارة، ومن شروط البطولة وجود سعة جماهيرية كاملة في الملاعب خلال المباريات".

 

وأكمل: "الكرة المصرية مستمرة في السوء بسبب مواعيد المباريات وضغط البطولات الغير طبيعي مطلقا، وسنعاني من نفس الأزمات، وتراجعنا تماما، وقد شاهدنا الدوري السعودي ومواجهة الهلال والاتحاد ووضحت حالة التطور الكبير هناك. نستحق أن نكون أفضل من ذلك، ويجب إيجاد حلول لإنقاذ الكرة المصرية وأيضا اللاعبين".

 

وزاد: "هناك أندية بدأت فترة الاعداد منذ أيام فقط، ولاعبيها تلقوا استدعاء لمنتخب مصر، فهل يعقل ذلك؟!، الأهلي والزمالك وبيراميدز حاليا في فترة اعداد فكيف يتم استدعاء اللاعبين لخوض مواجهات دولية، المعاناة مستمرة".

 

وواصل: "قرار اراحة محمد صلاح من مواجهة أثيوبيا، وضع روي فيتوريا واتحاد الكرة في أزمة، خصوصا بعد قرار استدعاء لاعبي الأهلي".

 

واتم: "كل الأندية الشعبية كانت ملاعبها تمتلئ عن اخرها، منذ 2010 كانت الأمور رائعة مثل الجماهير والملاعب والتصوير، ولكن حدث تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وجدت بطولة كرة شاطئية في العلمين كان فيها جماهير أكثر من ملاعب كثيرة في الدوري المصري".

اتحاد الكرة الأهلي ضد سيمبا الهلال والاتحاد الزمالك الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

الأمطار قادمة خلال ساعات استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بطقس اليوم

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

غرامة 20 ألف جنيه عقوبة استعمال أجهزة الطوارئ بالقطار في غير حالات الخطر

جاك تطرح JS4 موديل 2024 بالسوق المصري .. اعرف سعرها الآن

حكم الزواج من سيدة فعلت الفاحشة وتابت؟

بتاكل بسرنجة والتنمر دفعها للنقاب.. ابنة سوهاج ترصد معاناة 32 عامًا مع ضمور الفك

تعرف على روحانيات ونفحات التبرك والدعاء بالسيدة زينب في أسوان

بعد حظرها في بعض المدارس الأمريكية.. OpenAI تعلن عن ChatGPT للمعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية تسريع التسنين عند الأطفال

أسعار اللحوم في انخفاض مستمر| تراجُع يقترب من 100 جنيه.. وهذا سعر الكيلو البلدي

طريقة تحضير فطائر بالجبن و السلق

7 طرق لخفض الأنسولين في الجسم| تعرف عليها

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ