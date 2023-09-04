معوض: مواجهة الأهلي ضد سيمبا صعبة.. والكرة المصرية في وضع سيء

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مشاركة النادي الأهلي في الدوري الإفريقي لكرة القدم شيء جيد، لكن التراجع عن المكافآت المالية قد يؤثر على البطولة، خصوصا بعدما تم الإعلان عن أرقام كبيرة، ولكن تم تقليل المكافآت، مشيرا إلى أن القرعة صعبة بكل تأكيد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مواجهة الأهلي ضد سيمبا صعبة للغاية خصوصا في ملعبها، ولويس ميكيسوني قدم افضل مستوى في حياته أمام الفريق الأحمر".

وأضاف: "من عيوب الدوري الافريقي، هي مواعيد المباريات خصوصا في ظل السفريات الطويلة من دولة إلى آخرى داخل القارة، ومن شروط البطولة وجود سعة جماهيرية كاملة في الملاعب خلال المباريات".

وأكمل: "الكرة المصرية مستمرة في السوء بسبب مواعيد المباريات وضغط البطولات الغير طبيعي مطلقا، وسنعاني من نفس الأزمات، وتراجعنا تماما، وقد شاهدنا الدوري السعودي ومواجهة الهلال والاتحاد ووضحت حالة التطور الكبير هناك. نستحق أن نكون أفضل من ذلك، ويجب إيجاد حلول لإنقاذ الكرة المصرية وأيضا اللاعبين".

وزاد: "هناك أندية بدأت فترة الاعداد منذ أيام فقط، ولاعبيها تلقوا استدعاء لمنتخب مصر، فهل يعقل ذلك؟!، الأهلي والزمالك وبيراميدز حاليا في فترة اعداد فكيف يتم استدعاء اللاعبين لخوض مواجهات دولية، المعاناة مستمرة".

وواصل: "قرار اراحة محمد صلاح من مواجهة أثيوبيا، وضع روي فيتوريا واتحاد الكرة في أزمة، خصوصا بعد قرار استدعاء لاعبي الأهلي".

واتم: "كل الأندية الشعبية كانت ملاعبها تمتلئ عن اخرها، منذ 2010 كانت الأمور رائعة مثل الجماهير والملاعب والتصوير، ولكن حدث تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وجدت بطولة كرة شاطئية في العلمين كان فيها جماهير أكثر من ملاعب كثيرة في الدوري المصري".