قرارك جزء من طموحك.. إبراهيم فايق يوجه رساله عبر تويتر

شارك الإعلامي إبراهيم فايق منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب إبراهيم فايق: "جزء من شخصيتك قرارك.. جزء من طموحك قرارك.. جزء من نجاحك تصميمك على القرار وأنك تكمل في تنفيذه علشان انت أدرى واحد بنفسك.. الإنسان مجموعة قرارات بتشكل الحاضر والمستقبل.. الأصل في الموضوع الدراسة.. الاستخارة والتوكل على الله".





وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس2: في الفترة الماضية حدثت أكثر من جلسة بين والد زيزو، ومسؤولي الزمالك.

وأضاف: “بالأمس كانت هناك جلسة بين والد زيزو، ومسؤولي الزمالك وحضر زيزو، الجلسة، موضحًا: والد زيزو، كان حصل على وعد من أحد رجال الأعمال المنتمين لنادي الزمالك، هذا الوعد له علاقة برقم هيدفع لزيزو، مع تعديل في العقد، ولكن لم يتم تنفيذ الوعد”.