أخطر من النووي.. تكنولوجيا الجينات يحذر منها بوتين| تفاصيل

تكنولوجيا الجينات أخطر سلاح في العالم، كان هذا مفاد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تكنولوجيا جديدة قال عنها أن من سيتطور في استخدامها سيحصل على سلاح قوي ورهيب.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تدرك أهمية ومخاطر تكنولوجيا علم الوراثة وتسعى إلى الحفاظ على نهج أخلاقي في هذا المجال من الأبحاث لأنه قد يؤدي في النهاية إلى إنتاج سلاح ذو قوة تدميرية.

ما هي تكنولوجيا الجينات ؟

وجاءت تصريحاته، أثناء حديثه مع تلاميذ المدارس خلال درس مفتوح في الأول من سبتمبر، بمناسبة بداية العام الدراسي.

ونشر الصحفي بافيل زاروبين مقطع فيديو قصيرًا لخطاب بوتين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الخبراء عن هذا العلم مهم وخطير، وأولئك الذين يتولون مناصب قيادية في مجال علم الوراثة سيكون في أيديهم سلاح ذو قوة تدميرية رهيبة .

وتابع بوتين أن روسيا تظل ملتزمة بالحفاظ على النهج الأخلاقي في أبحاث علم الوراثة. وأضاف أن البلاد ستتأكد من أن الأسس الإيجابية التي يقوم عليها علم الوراثة لن تتحول إلى تهديد للبشرية.

ويذكر أن عقد الرئيس درسا مفتوحا بعنوان "محادثة حول المهم" يوم الجمعة، أول أيام العام الدراسي الجديد. وحضر الحفل السنوي نحو 30 من أطفال المدارس الذين حققوا إنجازات مثل الفوز في المسابقات الدولية في مختلف المجالات.