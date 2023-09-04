عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أخطر من النووي.. تكنولوجيا الجينات يحذر منها بوتين| تفاصيل

أخطر من النووي..
أخطر من النووي.. تكنولوجيا الجينات حذر منها بوتين

تكنولوجيا الجينات أخطر سلاح في العالم، كان هذا مفاد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تكنولوجيا جديدة قال عنها أن من سيتطور في استخدامها سيحصل على سلاح قوي ورهيب.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تدرك أهمية ومخاطر تكنولوجيا علم الوراثة وتسعى إلى الحفاظ على نهج أخلاقي في هذا المجال من الأبحاث لأنه قد يؤدي في النهاية إلى إنتاج سلاح ذو قوة تدميرية.

txt

أوكرانيا تعلن عن حدث مفاجئ قبل لقاء بوتين وأردوغان.. تفاصيل

txt

مهم وخطير.. بوتين يحذر من سلاح ذي قوة تدميرية رهيبة

ما هي تكنولوجيا الجينات ؟

وجاءت تصريحاته، أثناء حديثه مع تلاميذ المدارس خلال درس مفتوح في الأول من سبتمبر، بمناسبة بداية العام الدراسي.

 ونشر الصحفي بافيل زاروبين مقطع فيديو قصيرًا لخطاب بوتين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الخبراء عن هذا العلم مهم وخطير، وأولئك الذين يتولون مناصب قيادية في مجال علم الوراثة سيكون في أيديهم سلاح ذو قوة تدميرية رهيبة .

وتابع بوتين أن روسيا تظل ملتزمة بالحفاظ على النهج الأخلاقي في أبحاث علم الوراثة. وأضاف  أن البلاد ستتأكد من أن الأسس الإيجابية التي يقوم عليها علم الوراثة لن تتحول إلى تهديد للبشرية.

ويذكر أن عقد الرئيس درسا مفتوحا بعنوان "محادثة حول المهم" يوم الجمعة، أول أيام العام الدراسي الجديد. وحضر الحفل السنوي نحو 30 من أطفال المدارس الذين حققوا إنجازات مثل الفوز في المسابقات الدولية في مختلف المجالات.

التواصل الاجتماعي بوتين روسيا تكنولوجيا الجينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

ترشيحاتنا

فرصة للمصريين للحصول على دولارات| تفاصيل قرار توفيق أوضاع 9 ملايين لاجئ بالبلاد.. كيف تصبح مستضيف؟

قبل الغرامة ما توصل 3 مليون يورو.. شوبير يوجه رسالة عاجلة للزمالك

بعد بيراميدز.. إنبي يدرس تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مصطفى شلبي

بث مباشر.. اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

بعد توقعات البنك الأمريكي.. النفط يصل إلي أعلي مستوياته

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة ازياء ترتدي فستان ريهام عبدالغفور وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| صور تكشف عن إطلالات سارة زكريا

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ