مهم وخطير.. بوتين يحذر من سلاح ذي قوة تدميرية رهيبة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا تدرك “أهمية ومخاطر” تكنولوجيا علم الوراثة وتسعى إلى الحفاظ على نهج أخلاقي لهذا المجال من الأبحاث لأنه قد ينتج في النهاية سلاحا ذا قوة تدميرية رهيبة.

أدلى الزعيم الروسي بهذه التصريحات أثناء حديثه إلى تلاميذ المدارس خلال درس مفتوح بمناسبة بداية العام الدراسي.

ونشر الصحفي الروسي، بافل زاروبين، اليوم الأحد، مقطع فيديو قصيرا لخطاب بوتين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بوتين: “علم الوراثة مهم وخطير، وفقا للخبراء. يقال إن أولئك الذين يأخذون المناصب القيادية في مجال علم الوراثة سيكون لديهم سلاح ذو قوة تدميرية رهيبة في أيديهم”.

وأضاف: “مع ذلك، لا تزال روسيا ملتزمة بالحفاظ على نهج أخلاقي لأبحاث علم الوراثة، تابع بوتين”، مؤكدا أن “البلاد ستتأكد من أن الأسس الإيجابية وراء علم الوراثة لن تتحول إلى تهديد للبشرية جمعاء”.

وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، درسا مفتوحا، أطلق عليه اسم محادثة حول ما هو مهم، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وحضر الحدث التلفزيوني السنوي حوالي 30 من تلاميذ المدارس الذين حققوا إنجازات بارزة، مثل الفوز في المسابقات الدولية في مختلف المجالات.