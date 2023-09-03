زيلينسكي يتعرض لتوبيخ أمريكي بسبب طلب غير متوقع طرحه على بوتين.. تفاصيل

سخر الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، من مطالبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بإعادة شبه جزيرة القرم دون قتال.

وكتب درافن، عبر منصة “إكس”: "لا أفهم هراء هذا الرجل.. ليس لديك حتى الفرصة للدفاع عن أوكرانيا، ناهيك عن المطالبة بالأراضي الروسية".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية، إن خطة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لسحب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم دون قتال غير واقعية على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة، أن "الوضع الذي يتحدث عنه زيلينسكي غير واقعي على الإطلاق: الأوكرانيون ليسوا في مرحلة اختراق الحدود الروسية ولا يستعيدون الأراضي الواقعة شمال شبه جزيرة القرم”.

وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني قدم افتراضا افتراضيا حول المستقبل، وهو ما يأمل فيه، لكنه ليس قريبا على الإطلاق".

وأضافت أن تصريحات كييف حول اختراق الجبهة الروسية لا تتوافق مع الواقع.