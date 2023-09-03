عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق المرور على جسر يربط شبه جزيرة القرم وروسيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، اليوم الأحد، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا، وذلك بعد يوم من إعلان روسيا أنها دمرت في البحر الأسود، ليل الجمعة  ـ السبت، ثلاثة زوارق أوكرانية، قالت إنها حاولت مهاجمة جسر القرم، بعدما أعلنت كييف للمرة الأولى أنها شنت، الأسبوع الماضي،  هجوما بمسيرات على مطار روسي، انطلاقا من الأراضي الروسية.

وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددا على الجسر.

القرم مقابل الناتو.. الكشف عن صفقة الغرب مع أوكرانيا

روسيا تدمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة جسر القرم

وفي 12 أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية أنها صدت هجوما صاروخيا فوق جسر القرم الاستراتيجي، في مضيق كيرتش.

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، استهدف مرارا بهجمات أوكرانية. وهو يشكل بنية تحتية مهمة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة.

وتسبب هجوم في يوليو بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات من الجسر الذي يستخدم أيضا في نقل معدات عسكرية إلى الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وتستهدف أراضي القرم أيضا بضربات أوكرانية.

وقبل هذا الهجوم، أعلنت كييف عن تحقيق نصر رمزي عبر شنها هجوما هذا الأسبوع، على مطار بسكوف على بعد 700 كلم من أوكرانيا، شكل أحدث ضربة تهز الأراضي الروسية، منذ أن توعدت "بإعادة" النزاع إلى الداخل الروسي في  يوليو.

روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا القرم استهداف جسر القرم اشجار القرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

أحمد حسن: انقسام في الأهلي بشأن التعاقد مع هذا المهاجم

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

أحمد حسن يزف نبأ سارًا بشأن انضمام سوزا للأهلي

موضوعات متعلقة

القرم مقابل الناتو.. الكشف عن صفقة الغرب مع أوكرانيا

روسيا تدمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة جسر القرم

ترشيحاتنا

دعاء الصبر .. ردده يربط الله على قلبك ويفرج همك

تعليق المرور على جسر يربط شبه جزيرة القرم وروسيا

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

محاكمة ضابط شرطة بتهمة القتل الخطأ بمطروح.. اليوم

سعر الذهب اليوم 3-9-2023

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

أثار الذعر.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا

مغامرة مجنونة لشاب روسي بواسطة سيارته.. لن تتوقع ماذا فعل

فيديو

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

قرعة نارية للأهلي بدوري السوبر الأفريقي .. وصدام منتظر مع صن داونز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ