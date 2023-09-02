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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة جسر القرم

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تلغرام أنّه "في 2 سبتمبر، عند نحو الساعة 2,20 بتوقيت موسكو  دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".

وكشفت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع البريطانية أن صورا التقطت يوم 29 أغسطس المنصرم تؤكد أن روسيا وضعت حواجز مائية غير تقليدية لمنع تنفيذ أي هجمات جديدة ضد جسر القرم ذي الطبيعة الاستراتيجية.

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وفي أحدث تقييم لها عن الوضع العسكري في أوكرانيا، أوضحت الوكالة أن الحواجز الجديدة تتألف من سفن غارقة وحواجز مطاطية عائمة لمنع تنفيذ أي هجمات جديدة بالمسيرات المائية على جسر القرم، الذي يعد العمود الفقري لعمليات إيصال الدعم العسكري اللوجستي للقوات الروسية في منطقتي خيرسون وزابوروجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وكان الجسر الذي يحمل اسم (كيرتش) ويمتد على مسافة تناهز 20 كيلومترا بين شبه جزيرة القرم والبر الروسي، قد تعرض لعدة هجمات بالمتفجرات والمسيرات المائية الانتحارية، أدت مؤقتا إلى توقف حركة العربات فوقه ومنعت عبور السفن تحته.

وأضاف المصدر ذاته أنه إضافة لهذا الحاجز فإن روسيا تستخدم مولدات تطلق دخانا كثيفا لتشويش رؤية الجهات المعادية، فضلا عن التدابير الدفاعية النشطة كمنظومات الدفاع الجوي لتعزيز سلامة المعابر المائية وتقليص الخسائر في الهجمات المتوقعة مستقبلا.

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