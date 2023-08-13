رسميا .. استئناف عمل جسر القرم بعد إغلاقه لفترة قصيرة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، استئناف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم وذلك بعد إغلاقه لفترة قصيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن حركة المرور على جسر القرم توقفت مؤقتا.

وتشهد روسيا هجمات أوكرانية مكثفة منذ صباح اليوم، حيث أعلنت السلطات الروسية، إصابة 3 أشخاص نتيجة قصف أوكراني على مقاطعة كورسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية استهدفت جسر القرم وعددا من الأهداف الأخرى غير المحددة في شبه جزيرة القرم يوم السبت، في موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ، لكن لم تقع إصابات أو أضرار.

وتعهدت وزارة الخارجية الروسية ، بالرد على ما وصفته بـ "الهجوم الإرهابي" على الجسر في شبه جزيرة القرم ، والذي ضمته موسكو بالقوة من أوكرانيا في عام 2014.