رسمياً .. روسيا تتهم أوكرانيا بتفيجر جسر القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية استهدفت جسر القرم وعددا من الأهداف الأخرى غير المحددة في شبه جزيرة القرم يوم السبت، في موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ، لكن لم تقع إصابات أو أضرار.

وتعهدت وزارة الخارجية الروسية ، بالرد على ما وصفته بـ "الهجوم الإرهابي" على الجسر في شبه جزيرة القرم ، والذي ضمته موسكو بالقوة من أوكرانيا في عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا حاولت دون جدوى ضرب الجسر عبر مضيق كيرتش بصواريخ إس -200 ، مما أجبرها على إغلاقها مؤقتًا أمام حركة المرور. وأدى هجوم جديد ظهر يوم السبت إلى إغلاق الجسر مرة أخرى.

وتعرض الجسر الذي يبلغ طوله 12 ميلا (19 كيلومترا) ، والذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بروسيا ، لهجوم متكرر من القوات الأوكرانية منذ أن شنت موسكو غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع، إنه تم اكتشاف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب وتم اعتراضه في الجو من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي بيان نُشر في وقت سابق على تطبيق المراسلة تليجرام ، قال حاكم شبه جزيرة القرم الروسي سيرجي أكسيونوف إن صاروخين أسقطتهما الدفاعات المضادة للطائرات بالقرب من الجسر.

وقال أيضا إن الجسر لم يتضرر.

وأبلغ أكسيونوف ، في وقت لاحق عن هجوم صاروخي ثالث فاشل على الجسر.

وكتب على قناتعه على تليجرام: "شكرًا لقوات الدفاع الجوي لدينا على مستوى عالٍ من الاحتراف واليقظة".

وبدا أن اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية يوم السبت تظهر الجسر مكللا بالدخان.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور.

الإجراءات البربرية



ولم تعلن أوكرانيا بشكل علني تقريبًا مسؤوليتها عن مثل هذه الهجمات ، لكنها قالت إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية أمر حاسم لهجومها المضاد.

ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالهجمات الأخيرة على الجسر قائلة إنها تشكل خطرا على أرواح الأبرياء والبنية التحتية المدنية.

وكتبت على تليجرام: 'لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية ولن تمر دون إجابة'.

و قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت على شبه جزيرة القرم في وقت سابق يوم السبت.

وأفادت الوزارة على قناتها الرسمية عبر تليجرام إنه لم تقع إصابات ولا أضرار نتيجة لهجمات الطائرات المسيرة. وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيرة بينما تم قمع ست طائرات بواسطة الحرب الإلكترونية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من النبأ.

ولم يتضح ما الذي تم استهدافه في تلك الهجمات المبلغ عنها.

ازدادت هجمات الطائرات بدون طيار على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا وداخل روسيا منذ تدمير طائرة بدون طيار فوق الكرملين في أوائل مايو.

وأصيب جسر القرم بأضرار بالغة في أكتوبر الماضي في انفجار قوي قال مسؤولون روس إن شاحنة انفجرت أثناء عبور الجسر مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأعلنت وكالة المخابرات الداخلية الأوكرانية SBU في وقت لاحق مسؤوليتها عن العملية التخريبية.

وكان الجسر ، وهو الرابط الوحيد المباشر بين شبكة النقل في روسيا وشبه الجزيرة ، مشروعًا رائدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الذي فتحه أمام حركة المرور على الطرق وسط ضجة كبيرة من خلال قيادة شاحنة في عام 2018.