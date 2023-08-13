روسيا تعطل حركة المرور على جسر القرم

قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية اليوم الاحد، إن حركة المرور على جسر القرم توقفت مؤقتا.

وتشهد روسيا هجمات أوكرانية مكثفة منذ صباح اليوم، حيث أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص نتيجة قصف أوكراني على مقاطعة كورسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلجورود، هي الرابعة منذ مساء أمس السبت.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم اليوم الأحد في حوالي الساعة 13.30 إحباط "محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا.