القرم مقابل الناتو.. الكشف عن صفقة الغرب مع أوكرانيا

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن الصفقة التي يعتزم الغرب عرضها على أوكرانيا لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال ضابط المخابرات العسكرية البريطانية السابق فرانك ليدويدج، في مقاله بـ"الجارديان" إن الدبلوماسيين الغربيين يدرسون إمكانية عرض أوكرانيا على التخلي عن مطالباتها في شبه جزيرة القرم مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار كاتب المقال إلى أن مدير مكتب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، ستيان ينسن، أشار مؤخرًا إلى أن الدبلوماسيين الغربيين يدرسون إمكانية تبادل شبه جزيرة القرم بعضوية أوكرانيا في الناتو.

وأشار ليدويدج إلى أنه "بسبب خطر التصعيد النووي، هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذين يريدون مساعدة أوكرانيا على إعادة شبه جزيرة القرم.

وأضاف أن الدول الغربية بحاجة إلى الاتفاق على خطة مشتركة للحل السلمي للصراع في أوكرانيا.