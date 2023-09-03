غير واقعية.. الغرب ينتقد خطة زيلينسكي للسيطرة علي شبه جزيرة القرم

قالت صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية، إن خطة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لسحب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم دون قتال غير واقعية على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة، أن "الوضع الذي يتحدث عنه زيلينسكي غير واقعي على الإطلاق: الأوكرانيون ليسوا في مرحلة اختراق الحدود الروسية ولا يستعيدون الأراضي الواقعة شمال شبه جزيرة القرم”.

وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني قدم افتراضا افتراضيا حول المستقبل، وهو ما يأمل فيه، لكنه ليس قريبا على الإطلاق".

وأضاف أن تصريحات كييف حول اختراق الجبهة الروسية لا تتوافق مع الواقع.

وأشارت صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية، إلي أن “الخسائر المروعة للقوات المسلحة الأوكرانية واضحة عند خط الدفاع الروسي الأول، هناك خطان آخران”.

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، توني شافير، إن تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن عودة شبه جزيرة القرم ليس لها أساس.

وقال شافير: "لمن هو قائلا هذا؟.. من هو جمهوره؟.. مثل هذه التصريحات ببساطة تجعل منه مهرجا.. لن يقتربوا من شبه جزيرة القرم.. إنه مجرد جنون”.

وشدد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، على أنه بسبب فشل الهجوم المضاد، لا أوكرانيا ولا حلفائها لديهم خطة عمل واضحة.