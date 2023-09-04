اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا

ينطلق اليوم معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض مباراتى إثيوبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.



وينتظر ان تقام مباراة مصر وإثيوبيا فى السابعة مساء الجمعة 8 سبتمبر باستاد الدفاع الجوى.

وكان مدرب المنتخب فيتوريا قد اعلن من قبل عن قائمة الفريق التي تضم 26 لاعبًا للمعسكر المقرر له الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى وهم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.



يذكر ان الفراعنة قد حسموا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدرهم المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة وجاء ترتيب باقي المجموعة علي النحو التالي غينيا فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط ثم مالاوى وإثيوبيا فى المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.