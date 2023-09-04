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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب اجتياح إعصار دانا.. شاهد| فيديوهات مرعبة من إسبانيا

صدى البلد

أظهرت فيديوهات ومشاهد مرعبة، ما سببه إعصار "دانا" الذي اجتاح إسبانيا أمس الأحد، حيث شهدت البلاد فيضانات أدت لانجراف السيارات وإغراق المنازل.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا أمس الأحد حالة تأهب قصوى بسبب سوء الأحوال الجوية بسبب إعصار دانا، الذي من المتوقع أن يستمر في هطول أمطار غزيرة قياسية حتى اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن خدمة الحماية المدنية في البلاد دعت سكان ألكانار البالغ عددهم 9600 نسمة إلى الانتقال إلى مناطق مرتفعة، حيث تعد هذه العاصفة هي الأعنف التي شهدتها البلاد هذا العام.

كما أوقفت رابطة الدوري الإسباني المباراة المسائية بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد بسبب التنبيه.

وأظهرت فيديوهات متداولة الركاب وهم محاصرون داخل القطارات التي تم تعليق حركتها، بينما كانت سيول من الأمطار تجتاح المكان، كما وثقت مقاطع أخرى انجراف السيارات في الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

من جهته، نصح عمدة مدينة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، جميع السكان بالبقاء في منازلهم، بسبب الوضع الاستثنائي وغير الطبيعي.

دانا إعصار دانا اسبانيا انجراف الطرقات الأرصاد الجوية الوطنية الحماية المدنية

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