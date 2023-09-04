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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظا على المواطنين.. بدء إنشاء 2 كوبري مُشاة على محور الفريق العصار بشبرا الخيمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية إنشاء كباري للمُشاة لتوفير عبور آمن للمواطنين خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ولتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية، لتخدم تلك الكباري مجموعة كبيرة من المواطنين والطلاب وكبار السن وذوي الهمم، ويؤمن لهم حركة عبور  على هذا المحور المروري السريع ويُساهم فى الحد من حوادث الطرق ووقف نزيف الأسفلت والحفاظ على أرواح المواطنين .


جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده "محافظ القليوبية" اليوم مع جميع الأجهزة التنفيذية وأساتذة كلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها ، للبدء بإنشاء كباري مُشاة بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتيسيراً لهم وعبورهم بطريقة آمنة، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ في الإعتبار دراسة ترحيل كوبري المُشاة المُنشأ بالفعل حالياً الكائن بنزلة كوبري مسطرد بحوالي ٢٠٠ متر لخدمة عدد مناطق أكثر من الحالية، مع إضافة مصاعد كهربائية تيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم.


وتناول الإجتماع عرض مُقترحات من نماذج لكباري المُشاة الجديدة، والتي تم تصميمها من خلال أساتذة كلية الهندسة بشبرا ، هذا وقد تم مناقشة أماكن إرتكاز الكباري وذلك حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين وذلك بطريق محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة.
وأكدَّ "الهجان" على ضرورة إختيار أفضل المواقع المناسبة من حيث الكثافة السكانية لتسهيل عبور المواطنين، وتفعيل مُقترح إنشاء سلم خرساني و مصعد كهربائي للكوبري بتقنيات عالية ونسبة أمان كبيرة، مع توفير  شركات للصيانة والتأمين، لتتناسب مع كثافة عدد المُشاة ومدى إستيعاب عدد أكبر للمواطنين وطلاب المدارس وتوفير محلات تجارية وشاشات إلكترونية ولوحات للإعلانات بواجهة حضارية متقدمة على جانبي الكوبري، وذلك بالتنسيق مع  كلية هندسة شبرا للوصول إلى أفضل الحلول لخدمة أبناء شبرا الخيمة.


و ناقش "محافظ القليوبية" آليات التشغيل التجريبي لسلالم المُشاة الكهربائية والمُقامة بكوبري منطقة وابور الثلج بمدينة بنها، مؤكداً على سرعة التعاقد مع شركة الصيانة والتأمين للحفاظ على إستمرار تشغيل السلالم بشكل مُستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، موجهاً بسرعة البدء بعمل دراسة كاملة لإنشاء الكباري حسب كثافة كل منطقة، وعمل دراسة ميدانية من حيث كثافة المُشاة في أوقات اليوم المختلفة وأيام الأسبوع، لإختيار المُقترح الأمثل الذي يخدم المواطنين بشكل آمن.

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