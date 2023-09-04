أنا فقط بحاجة لبندقية .. رئيس الوزراء الإثيوبي مهدد من حلفاء الأمس 

قبل ثلاث سنوات، قام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بحشد جيش من الميليشيات في البلاد لترويض التمرد في منطقة تيجراي الشمالية. والآن ينقلب عليه بعض حلفائه ويتحولون إلى تهديد أكبر لقيادته، وذلك وفقا لتحليل نشرته وول ستريت جورنال.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن القوات من منطقة أمهرة التي جاءت لمساعدة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يتعهدون الآن بالإطاحة به بعد أن تحركت حكومته لاستيعابهم في الجيش النظامي.

وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، تهدد الاشتباكات بين قوات منطقة أمهرة والجيش الأثيوبي بتمزيق حليف أساسي للولايات المتحدة.

ابرز تقرير وول ستريت جورنال، إنضمام آلاف المقاتلين إلى ميليشيا فانو، الذين نصبوا كمينًا للقوات الموالية للحكومة في أديس أبابا، وبسطوا سيطرتهم على أمهرة في محاولة للحفاظ على مصالح المنطقة.

يقول يوهانس جيدامو، المحلل السياسي الإثيوبي في كلية جورجيا جوينيت في لورينسفيل بولاية جورجيا: يبدو أن حكومة آبي أحمد تفقد السيطرة الكاملة على أمهرة. بعد الحرب في تيجراي، ظهر فانو أكثر قوة وتسليحًا؛ إن المخاوف من نشوب صراع أكثر تدميراً في محلها.

في أماكن أخرى، يقاتل المتمردون في أوروميا، المنطقة التي ينتمي إليها أحمد، أيضًا لمقاومة محاولات الفائز السابق بجائزة نوبل للسلام لمركزية السيطرة على البلاد بأكملها. وكان رد الحكومة شرساً.

وصفت متحدثة باسم أحمد الفانو بأنها جماعة متطرفة مسلحة تهدد الأمن العام. وقالت إن الهجوم الحكومي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ في 4 أغسطس، يهدف إلى استعادة النظام في أمهرة.

تم قطع خطوط الإنترنت والهاتف بينما تفرض السلطات حظر التجول من الليل حتى الفجر. وتم اعتقال المئات من أبناء عرقية الأمهرة في مراكز الشرطة والمعسكرات في جميع أنحاء البلاد، حيث يقول المحامون والناشطون إن حملة القمع الوحشية تدفع الآن المزيد من المجندين إلى فانو، والتي تترجم "المقاتلين المتطوعين" باللغة الأمهرية.

قال شاب أمضى أسبوعاً رهن الاحتجاز في يوليو بعد إلقاء القبض عليه أثناء سيره في شوارع أديس أبابا: "أخطط للانضمام إلى فانو للقتال ضد هذه الحكومة القاسية". "أنا فقط بحاجة للعثور على بندقية."

يقول أنصار فانو إن خطط الحكومة لحل الميليشيا كانت مضللة، وإنها عرضت المنطقة لهجوم من تيجراي أو أوروميا، منافسيها التاريخيين على الأرض والسلطة في إثيوبيا. ويقول محللون سياسيون إن ذلك قد يؤدي إلى فتح الشبكة الهشة من التحالفات والتنافسات العرقية التي تميز إثيوبيا في العصر الحديث. علاوة على ذلك، يشكل أبناء عرقية الأمهرة ما يقرب من ثلث السكان ــ أكثر بكثير من 6% من عرقية تيجراي ــ مما يزيد من المخاطر إلى حد كبير.

قال زيف فينتوش، محلل الاستخبارات في شركة جلوبال جارديان الأمنية ومقرها فيرجينيا، والتي تقدم خدمات الاستجابة للطوارئ في إثيوبيا، إن "سياسات فرق تسد التي ينتهجها آبي أحمد من أجل مركزية السلطة في أديس أبابا قد فشلت". إذا استمرت هذه الأزمة فلن تؤدي إلا إلى زيادة السخط العام ضد نظامه.

في الأسابيع الأخيرة، سيطر مقاتلو فانو بشكل متقطع على مطار لاليبيلا، الوجهة السياحية الرئيسية في إثيوبيا. وقال مسؤولون حكوميون وناشطون إن القوات داهمت أيضًا أكبر سجن في عاصمة الولاية، بحر دار، وحررت آلاف السجناء، بمن فيهم أعضاء سابقون في الميليشيات.

يثير القتال قلقا دوليا متزايدا. حذر الاتحاد الأفريقي من أن الصراع يقوض الاستقرار في ركن مضطرب بالفعل من القارة، في حين نصحت الولايات المتحدة، التي أوقفت المساعدات الأمنية والاقتصادية لحكومة أبي أحمد، مواطنيها بعدم السفر إلى المنطقة.

يتوافد الأمهرون الخائفون من الأعمال الانتقامية من أجزاء أخرى من البلاد، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش. ومع تزايد تدفق العائدين الخائفين، يتزايد أيضًا عدد المجندين المحتملين في فانو، كما يقول النشطاء، مما يخلق وضعًا قابلاً للاشتعال.

قال يوهانس جيدامو، المحلل السياسي الإثيوبي، إنه على الرغم من كل الإشادة التي حظي بها آبي أحمد بعد حصوله علي نوبل، فإنه "لم يشجع التعايش السلمي بين شعبه".