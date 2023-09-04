البرازيل تكثف مشترياتها من معدن مهم في روسيا

أفادت شبكة “آر تي” الروسية، نقلا عن بيانات رسمية، بأن واردات البرازيل من النيكل الروسي بلغت 11.1 مليون دولار في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005.

وأظهر التحليل أن الإمدادات زادت بأكثر من الضعف مقارنة بشهر يونيو. وبالقيمة المطلقة، ارتفعت واردات البرازيل من النيكل الروسي إلى 435.9 طن في يوليو، وهي أكبر كمية منذ يوليو 2019.

وكانت روسيا أكبر مورد للنيكل إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في يوليو، تليها النرويج بشحنات بقيمة 10.4 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 7.3 مليون دولار.

وشملت المراكز الخمسة الأولى أيضًا ألمانيا (4.7 مليون دولار) وجنوب أفريقيا (3 ملايين دولار).

النيكل هو أحد المكونات الرئيسية لبطاريات الليثيوم أيون، ويستخدم في كل شيء بدءًا من الأجهزة المنزلية وحتى السيارات الكهربائية، وهو مكون رئيسي لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النيكل يمكن أن يرتفع تسعة عشر ضعفًا بحلول عام 2040 إذا حققت الدول أهداف اتفاقية باريس للمناخ بشكل كامل عن طريق تقليل انبعاثات غازات الدفيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستويات ما قبل الصناعة.

وتنتج روسيا ما يقرب من 10% من إمدادات النيكل العالمية.

وتعد شركة “نوريلسك نيكل” المملوكة للدولة هي الأولى في العالم من حيث إنتاج النيكل عالي الجودة، حيث تبلغ حصتها أكثر من 20%.