أردوغان: نرفض الاقتراحات البديلة لـ اتفاق تصدير الحبوب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده ترفض الاقتراحات البديلة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، لافتًا إلى أن أنقرة أعدت حزمة مقترحات جديدة بشأن نقل الحبوب من شأنها إحراز تقدّم كبير.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "نحن في تركيا نعتقد بإمكانية الوصول خلال فترة قصيرة إلى حل يلبي التطلعات، بوتين قال إنهم قاموا بالإجراءات اللوجستية من أجل إرسال مليون طن من الحبوب للبلدان الفقيرة، وتركيا مستعدة للقيام بما يقع على عاتقها في هذا الصدد".

من جانبه، قال بوتين: "بمبادرة شخصية من الرئيس أردوغان استطعنا أن نصل إلى حل العديد من الأزمات وقد سعت تركيا منذ بداية الحرب للتوصل إلى حلول سليمة بين الأطراف كافة، ولا نرى في الممر البديل عبر البحر الأسود بديلاً لاتفاقية الحبوب المقترحة من تركيا".

وأوضح بوتين أن قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب كان بسبب عدم التزام الغرب بمطالب موسكو.