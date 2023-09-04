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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يبحث مع أردوغان الأزمة الأوكرانية واتفاق تصدير الحبوب

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

انطلق اليوم الاثنين، الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بوتين، إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على لقاء اليوم منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن نمو العلاقات والتبادل التجاري مع تركيا يتعاظم.

وأضاف بوتين في كلمة اليوم الاثنين، أن العلاقات بين البلدين متنوعة في قطاعات الزراعة والاقتصاد، وبطبيعة الحال سيتم استكمال المفاوضات بشأن مركز الغاز في تركيا، حتى يكون وضع الأسواق أكثر استقرارا.

وأوضح أن تركيا دخلت العصر النووي بعد وصول الوقود النووي إلى محطة “أكويو”، لافتًا إلى أن أكثر من 25 ألف شخص يعملون في محطة "أكويو".

وتابع أنه سيناقش مع أردوغان الأزمة الأوكرانية، قائلًا "وأعرف أنكم ستطرحون قضية "صفقة الحبوب".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن روسيا قامت بالكثير في سوريا، وتعرف أنها قضية حساسة بالنسبة لتركيا.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية، وذلك في زيارة عمل لعقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويعد هذا أول لقاء بين أردوغان وبوتين منذ وقف روسيا العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الشروط الروسية فيها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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