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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ما بقتش عارف أنام.. أهل مصطفى درويش يحيون ذكراه بمنشور مؤثر

مصطفى درويش
مصطفى درويش

أحيا أهل الفنان مصطفى درويش، ذكرى وفاته التي توافق يوم 1 مايو المقبل، وذلك من خلال منشور عبر حساب الفنان الراحل على تطبيق انستجرام، الذي يستخدمه أهله. 

وأعاد حساب الفنان مصطفى درويش، نشر آخر منشوراته عبر فيسبوك، الذي قال فيه: «هو أنا بس اللي ما بقيتش عارف انام». 

وعلق حساب مصطفى درويش، على المنشور، قائلا: « 1 / 5 الذكرى السنوية لحبيبي الله يرحمك يارب». 

 

مصطفى درويش والتفكير في الاعتزال

وكان فجر الفنان الراحل مصطفى درويش فى لقاء تلفزيوني سابق له مفاجأة من العيار الثقيل أنه كان يفكر فى اعتزال التمثيل نهائيا. 

وقال مصطفى درويش فى لقاء ببرنامج “ريا وسكينة” الذى كان يقدمه كل من انتصار وبدرية طلبة: «أنا كنت هبطل تمثيل قبل مسلسل بـ 100 وش، كنت زهقت من الحرب وده يقول عليك وده يعيد، مع إني مليش أصحاب في الوسط الفني وأنى أشعر بالضيق من مثل هذه الأمور». 

 

وفاة مصطفى درويش

رحل اليوم الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ "صدى البلد".

 

أخر أعمال مصطفى درويش 

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى دوريش مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربينى ويتكون مسلسل كامل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

بالإضافة إلى مشاركة مصطفى درويش فى مسلسل "تلت التلاتة إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق  والفنانون محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

و شارك الفنان مصطفي درويش أخر تغريدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وفاته بـ ٥ ساعات.

وكتب درويش عن كتاب إنهاء الماضي “هاتلي بـ٥٠٠ لو سمحت”.

كما أعلن  الفنان مصطفي درويش في آخر  تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل وفاته بعدة ساعات أنه يعاني من الأرق وقلة النوم.

وكتب درويش :"هو انا بس اللي مابقتش عارف أنام ".

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