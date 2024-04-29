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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الإسكندرية تتسلم شهادة خطة سلامة ومأمونية محطة فرن الجراية

استلام شهادة سلامة
استلام شهادة سلامة ومأمونية المياه بالإسكندرية

تسلم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالإسكندرية شهادة اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه فرن الجراية الإصدار الأول والمعتمد من اللجنة العليا للمياه وبتوقيع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.

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وذكرت الشركة في بيان لها اليوم "الإثنين"، أن ذلك جاء بحضور فريق عمل الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة وهم الدكتور وليد حسنى، والدكتور محمد السيد، والدكتور علاء سالم، وفرق العمل الداخلية من القطاعات والإدارات العامة والإدارات التنفيذية بالشركة.

وتقدم المهندس أحمد جابر بالشكر والتقدير للإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة على دعمها المستمر لخطط سلامة ومأمونية المياه وقطاع المعامل وفريق عمل الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه متمنيا لشركتنا الغالية مزيدا من التقدم والنجاح.

بدأت مراسم التسليم بكلمة المهندس أحمد جابر بالترحيب بأعضاء لجنة الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة ومن ثم أكد علي حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تفعيل وتطبيق منهجية سلامة ومأمونية المياه للحفاظ على الصحة العامة كأحد أهم عناصر الإرتقاء بجودة المياه والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل بالشركة إن خطط سلامة ومأمونية المياه تعد الضمانة الأكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالمياه، كما أن تطبيقاتها تنعكس بالإيجاب علي كافة مؤشرات الأداء.

وأشادت أيضا بدور فريق عمل الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه المتميز، حيث شهدت إنجازا باعتماد (7) شهادات لسلامة ومأمونية المياه بفضل تعاون جميع فرق العمل الداخلية بالشركة، بالإضافة لدور فرق العمل الخارجية بكل من وزارات  الصحة والبيئة والموارد المائية والرى .

وأوضح الدكتور أحمد الشامى مدير عام سلامة ومأمونية المياه أن الفترة الماضية شهدت حجم أعمال كبير فى مجال سلامة ومأمونية المياه فى ظل كميات المياه المنتجة والتى تخدم عددا كبيرا من إجمالي سكان محافظة الإسكندرية، فضلا عن عدد الخطط التى تم الإنتهاء منها.

كما أشاد بحجم التعاون بين كافة القطاعات فى إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه.

الاسكندرية الخدمات المقدمة الدكتور خالد عبدالغفار الشركة القابضة الدكتور محمد السيد العضو المنتدب الصحة والسكان

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