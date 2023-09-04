اتفاق بين إسرائيل وقبرص واليونان على إيصال غاز المتوسط إلى أوروبا

تعهد قادة إسرائيل واليونان وقبرص، اليوم الإثنين، بتعميق التعاون بين بلدانهم في مجال الطاقة واستكشاف سبل توصيل غاز شرق البحر المتوسط ​​إلى أوروبا، فضلا عن ربط شبكات الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين في نيقوسيا بعد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس: "سيتعين علينا أن نتخذ قريباً القرار بشأن طريقة تصدير الغاز الإسرائيلي ويجب أن تتخذ قبرص نفس القرارات.

وأضاف: نحن ندرس إمكانية التعاون في هذا الشأن، ونتوقع اتخاذ قرارات خلال ثلاثة إلى ستة أشهر".

وفي وقت سابق من هذا العام اقترحت قبرص تسريع وصول الغاز إلى السوق من خلال إنشاء خط أنابيب قصير يربط حقول الغاز الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط ​​بمنشأة تسييل في قبرص، ليمكن بعد ذلك شحنه إلى أوروبا.

وقال خريستودوليدس: "نحن متفقون على أن الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة هما ركيزة أساسية للتعاون في المنطقة، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة"، مضيفا: "في أوروبا على وجه الخصوص يملي علينا (هذا) ضرورة تنويع مصادر الطاقة وزيادة الترابط".

وقال نتنياهو إن إسرائيل "تسعى بفارغ الصبر" لأن تكون جزءاً من خط الربط الكهربائي تحت البحر، وهو مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي.

ومن المتوقع أن ينقل الكابل البحري المدعوم من الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 2000 ميجاوات من الكهرباء لربط الشبكات من إسرائيل وقبرص باليونان في نهاية المطاف.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نود أن يكون هناك ربط واضح مع إسرائيل، وربما ما هو أبعد من إسرائيل إلى الشرق".