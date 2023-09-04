عزة مصطفى تناشد المسئولين علاج شاب يعاني من ضمور في الأعصاب

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد حالة مدرس فلسفة يعاني من مرض مؤمن زكريا.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحالة دي من شبرا الخيمة وهي حالة مختلفة شويه"، موضحة "محمود عبدالكريم عنده 32 سنة، وهو مدرس فلسفة أصيب بمرض يقال أنه نفس المرض الذي أصيب به مؤمن زكريا".

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، "هناك حالة حب من أصحاب محمود وجيراته لدعم نفسيا وماديا ومساندته".

وقالت والدة محمود: "محمود ابن كان إنسان طبيعي، وبعد 6 أشهر من الجواز بدأ يشعر بألم في رجله الشمال"، لافتة إلى أن "الحالة بدأت تطور وجسمه بدأ يتكسر، ومرض الضمور بدأ يكسر عضلات جسمه، والدكتور قاله إنت جالك ضمور في الأعصاب والمرض مالوش علاج".

ودخلت والدته في نوبة بكاء على الهواء، قائله: "مش عارف ياكل ولا يشرب والعلاج بـ 160 ألف دولار سنويًا".





وأكد الإعلامية عزة مصطفى أن محمود يحتاج الدعم من الجميع، سواء دعم نفسي أو مادي.

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى، جميع المسؤولين، قائله: "متتأخروش على محمود".