عزة مصطفى: قرار مرتقب بشأن تخفيف الأحمال.. وهذه حقيقة مد العمل أونلاين

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، عن حقيقة ما يتم تداوله في الوقت الحالي عن عمل الموظفين أون لاين يوم الأحد المقبل، واستمرار العمل بهذا القرار خلال شهر سبتمبر أيضا، مثلما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الحالية.

عزة مصطفى تزف نبأ سار بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا صحة لمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الأون لاين مثلما يتردد، مؤكدة أنه بدايةمن يوم السبت سيذهب المواطن إلى عمله بشكل طبيعي ولا يوجد شيء في هذا القبيل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتابعت عزة مصطفى، أن القرار الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد أون لاين كان خاص بشهر أغسطس فقط.

وأردفت، أن قصة يوم الأحد أونلاين تنتهي بداية من الغد، ولن يتم مد القرار لشهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الوقت الحالي غير صحيح على الإطلاق

وواصلت أن هناك قرار مرتقب بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الفترة المقبلة.