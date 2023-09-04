عزة مصطفى: مؤسسة أبو العينين الخيرية لا تقبل أي تبرعات..فيديو

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بـ مؤسسة أبو العينين الخيرية، قائلة "لا تقبل أي تبرعات".

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مؤسسة أبو العينين لها تاريخ طويل من العمل الخيري، والتواجد بين المصريين في كل المناسبات وغير المناسبات".

وأضافت "كل مكان يحتاج إلى شيء معين تتواجد مؤسسة أبو العينين الخيرية، وتتميز المؤسسة أنها لا تقبل أي تبرعات، منذ نشأتها منذ أكثر من 40 عاما".

وأشارت إلى "المؤسسة تساعد في تقديم الدعم لكل المحتاجين، وتساهم في علاج آلاف المرضى، وتوزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية".

