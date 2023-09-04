بعد تسجيله أول أهدافه.. رد فعل مفاجئ من الخليج السعودي تجاه محمد شريف

نجح المهاجم المصري محمد شريف، لاعب نادي الخليج السعودي الحالي، ونادي الأهلي السابق، في تسجيل أولى أهدافه في دوري روشن السعودي، في واحد من الأهداف الهامة والحاسمة بالنسبة له في مشواره مع الدوري السعودي في الفترة الراهنة، وسط حالة من الاحتفاء الكبيرة باللاعب من قبل الجماهير المصرية، والتي أشادت بمستواه بعد مشاركته برفقة فريقه.

محمد شريف يقود فريقه للانتصار على الشباب السعودي

وقاد محمد شريف، فريقه الخليج السعودي، لتحقيق فوزًا هامًا على حساب نادي الشباب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت يوم السبت الماضي، وسط احتفاء كبير بالمهاجم المصري بعدما سجل أول أهدافه بقميص نادي الخليج السعودي.

واحتفت صفحة نادي الخليج السعودي بشكل مختلف ومفاجئ بالمهاجم المصري محمد شريف، إذ غردت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أو تويتر سابقا، قائلة: "إزاي بصيت شمال وركلتها في اليمين" وسط احتفاء كبير من جماهير نادي الخليج العربي بهذا الهدف.

ورصدت قناة العربية، تعليق محمد شريف الأول على هذا الهدف بعد المباراة، حيث قال إنه سعيد جدا بتسجيل أول أهدافه مع نادي الخليج السعودي، ولكن المهم بالنسبة له في النهاية هو مصلحة الفريق، إذ أنه كان حريصا بشكل كبير على تحقيق الفريق الفوز خاصه بعد غيابه خلال المباراتين الماضيتين.

وأضاف: "الماتشين اللي فاتوا كنا كويسين بس اتعادلنا، فكان من المهم النهاردة نكسب النهاردة، إنك تكسب الشباب على ملعبها فريق كبير فالفوز مهم جدا، ويدي دفعة قوية للاعبين خلال الفترة المقبلة".

وواصل محمد شريف، أن المهاجم مطالب طوال الوقت بتسجيل الأهداف أكثر من الصناعة، وبالتالي يكون عليه ضغوط كبيرة، وهو سعيد بتسجيل هدفه في مباراة الشباب، "الحمد لله ربنا كرمني بجون قدام الشباب، ولسه الفريق عنده لاعيبة كتير جداد، وان شاء الله مع الوقت يكون فيه تجانس في الفريق خلال الفترة اللي جاية، ونقدم مستويات أحسن في المباريات المقبلة".