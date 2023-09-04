استشاري تربية أسرية: الكتابة هامة لاكتشاف النفس وما تحتاجه

أعطى يحيى فؤاد، استشاري التربية الأسرية، بعض النصائح لتحسين علاقة الفرد بنفسه و من حوله مؤكدا أن التربية هي الأساس من البداية للتصالح مع النفس.

وأوضح "فؤاد"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم "حنان الحسيني"، أن الكتابة لها فائدة كبيرة جدا لاكتشاف النفس وما تحتاجه، معقبا: "ركز على الشيء الذي تحتاجه و ليس ما لا تحتاجه".

تحذير للأزواج

وأضاف "فؤاد"، أن الاجتماعات الأسبوعية بين الطرفين هامة لتحسين العلاقة بين الزوجين أو الطرفين، و تساعد في استمرار العلاقة بجودة عالية، مُحذرا بالكلام مع الأصدقاء أو العائلات بشأن المشاكل الزوجية.