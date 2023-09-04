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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عنصر اجرامى وضبط 2 اخرين فى مواجهة مع الشرطة | تفاصيل

الشرطة
الشرطة

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتى أمن (أسوان - الدقهلية) لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة.

استهدفت الحملة عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان ولدى إستشعارهما بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن (مصرع أحدهما ، وضبط الآخر "سبق إتهامه فـى عدد من قضايا "مخدرات - سرقة متنوعة - سلاح" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضية "مخدرات").

وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 3 كجم - بندقية آلية - 9 خزينة – عدد من الطلقات - سيارة ربع نقل - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - ميزان حساس – كمية من خام الذهب).

وبإستهداف عنصر إجرامى شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية (سبق إتهامه فى عدد 12 قضية "فرض سيطرة – شروع فى قتل - مخدرات وسلاح" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "مخدرات وسلاح – إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة – مخدرات") بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن ضبطه.. وعُثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إنفاذاً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.


 

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