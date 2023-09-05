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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني للشيف سنان بطرس

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني

 تعتبر طريقة عمل بسبوسة بالحليب من الحلوى الشرقية الشهيرة، والتي تؤكل على مدار العام؛ حيث تعتبر من الحلوى الشعبية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وقدم الشيف سنان بطرس ، طريقة عمل بسبوسة بالحليب، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ العربي، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، ويمكن لهذه الوصفة ان تكفي لحوالي 10 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني


المكوّنات


سميد – 500 غرام
سمن – نصف كوب
حليب سائل - كوب
سكر – كوب
جوز الهند مبشور – 4 ملاعق كبيرة
قطر (شربات)– كوب ونصف
طحينة – ملعقتان كبيرتان
فول سوداني نيء – بحسب الحاجة


 طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني


1- في وعاء، ضعي السميد والسمن وافركي بواسطة يديك المكونات حتى تتجانس ويتشرب السميد السمن تماماً.
2- في وعاء اخر، أخلطي الحليب، السكر، جوز الهند وملعقتين كبيرتين من القطر.
3- اسكبي الخليط فوق السميد وأخلطي المكونات حتى تتجانس.
4- افردي العجينة بشكل متساو في صينية فرن مدهونة بالطحينة ثم قطعيها قبل إدخالها الى الفرن.
5- وزّعي الفول السوداني على وجه البسبوسة.
6- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر.
7- ارفعي الصينية من الفرن واسقيها بالقطر الساخن واتركيها حتى تبرد قبل تقديمها على سفرتك.

الشيف سنان بطرس المطبخ العربي طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني طريقة عمل بسبوسة بالحليب ​​​​​​​health

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