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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الزراعة: العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بسيناء غير قابلة للتزوير

وزير الزراعة
وزير الزراعة

علق السيد القصير وزير الزراعة،  على توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين من الأراضي الزراعية في سيناء.

 

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وقال السيد القصير في تصريحات له في  برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن العقود المؤمنة للمنتفعين غير قابلة للتزوير وتم مراجعتها بشكل دقيق وهي وثيقة مؤمنة"، مضيفا:" من معه العقد المؤمن يثبت حقه ويستفيد من كل الخدمات ".

 

وتابع السيد القصير:"توجيهات من القيادة السياسية لإزالة أي عقبات أمام إنهاء كافة العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في سيناء ".

 

واكمل السيد القصير:" المواطن في سيناء يشعر أن الدولة تقف معه وتحميه وتقدم له كافة الخدمات"، مضيفا:" العقود المؤمنة تجعل المزارع يستفيد بكارت الفلاح والميكنة الزراعية ".

 

ولفت السيد القصير :" تم إنشاء تجمعات تنموية من اجل تقديم الخدمات الزراعية لاهالي سيناء ".

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