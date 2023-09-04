وزير الزراعة: العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بسيناء غير قابلة للتزوير

علق السيد القصير وزير الزراعة، على توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين من الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال السيد القصير في تصريحات له في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن العقود المؤمنة للمنتفعين غير قابلة للتزوير وتم مراجعتها بشكل دقيق وهي وثيقة مؤمنة"، مضيفا:" من معه العقد المؤمن يثبت حقه ويستفيد من كل الخدمات ".

وتابع السيد القصير:"توجيهات من القيادة السياسية لإزالة أي عقبات أمام إنهاء كافة العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في سيناء ".

واكمل السيد القصير:" المواطن في سيناء يشعر أن الدولة تقف معه وتحميه وتقدم له كافة الخدمات"، مضيفا:" العقود المؤمنة تجعل المزارع يستفيد بكارت الفلاح والميكنة الزراعية ".

ولفت السيد القصير :" تم إنشاء تجمعات تنموية من اجل تقديم الخدمات الزراعية لاهالي سيناء ".