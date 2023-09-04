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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة.. إقبال كبير على فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت مدينة بشاير الخير ( ١-٢) إقبالا كبيرا من الأطفال في اليوم السابع من مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالتعاون مع إدارة المدينة برئاسة العقيد أحمد عبد العزيز، وصندوق مكتبات مصر العامة، بهدف تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في المناطق الجديدة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات.

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "النيل مهد الحضارة الفرعونية" تحدث خلاله سارة رمضان عن أهمية نهر النيل منذ من العصر الفرعوني وكيف نشأت الحضارات على ضفاف النهر، كما قامت بتعريف الأطفال بدول حوض النيل و أهميتها الاستراتيجية، واختتمت حديثها ببعض التوصيات للحفاظ على النهر من التلوث.

 تلى ذلك ورشة حكي تضمنت مناقشة قصة "الثعلب البخيل" لتعريف الأطفال بأن البخل سمة سيئة تدل على سوء التدبير، وأنه لا يقتصر على البخل المادي فقط، فهناك البخل المعنوي، الذي فيه يصبح الإنسان بخيلا بمشاعره، لا يفصح عن ثناء أو عرفان بالجميل.

وعلى مدار اليوم تفقد أكثر من ١٥٠ طفلا للكتب والمجلات الموجودة في المكتبة، كما أعدت لهم أخصائي المكتبات منى طه مسابقة في المعلومات العامة، تلاها توزيع عدد من إصدارات هيئة قصور الثقافة على الفائزين، إشراف عبير عمرو.

وضمن الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، نفذ قسم المواهب ورشة تصميم حقائب يدوية بالخيش الملون وتزيينها بالخرز وشرائط الساتان، تدريب سحر الملاح والفنانة مي أحمد. 

واختتم اليوم المقام بإشراف د.جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، بفقرة ألعاب تفاعلية، بالتعاون مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب وجمعية أبناؤنا فى عيوننا الكشفية بحضور د. لمياء خميس.

مدينة بشاير الخير مشروع المكتبة المتنقلة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وصندوق مكتبات مصر

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