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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علشان إحنا مع بعضينا.. كهربا يوجه رسالة إلى إمام عاشور

كهربا و امام عاشور
كهربا و امام عاشور

شارك اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

 

وظهر كهربا برفقة امام عاشور وعلق علي الصوره قائلا:"علشان احنا مع بعضينا ولاول مره لوحدينا ومحدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة جميلة.

واقترب النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، من الإعلان عن صفقة هجومية أجنبية في إطار تعزيز صفوف الفريق خلالفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

الأهلي يستهدف تعزيز هجومه

 

ويسعى نادي الأهلي جاهدًا لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك استجابةً لرغبة المدير الفني للفريقالسويسري مارسيل كولر، الذي يستعد لبداية الموسم الجديد.

السويسري مارسيل كولر اللاعب محمود كهربا المدير الفني للفريق الموسم الجديد امام عاشور

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