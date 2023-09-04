إبراهيم سليمان حول الحاصلين على العقود المؤمنة: نشكر السيسي

قدم إبراهيم سليمان من أهالي سيناء الحاصلين على العقود المؤمنة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا :نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة على المجهودات التضحيات التي قدمتها في سبيل أمن مصر والمصريين".



وأضاف إبراهيم سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن نتمنى استمرار الدعم في كل المجالات الصحية والزراعية وكل شيء، متابعا أن لأول مرة نحصل على عقود مؤمنة لأهالي شمال سيناء وهذا الأمر لم يحدث قبل.

وتابع إبراهيم سليمان من أهالي سيناء الحاصلين على العقود المؤمنة، أن أهلي سيناء أهالي مصر وجزء لا يتجزء من مصر والمصريين.