عقود مؤمنة للمنتفعين .. أحد مشايخ سيناء: مستعدون لزراعة أرض الفيروز

وجه الشيخ سلامة أحد مشايخ سيناء، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توزيع العقود المؤمنة على المنتفعين من الأراضي الزراعية بسيناء.

وقال سلامة في تصريحات له في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" توزيع العقود المؤمنة على المنتفعين بالاراضي الزراعية خطوة إيجابية ".

أضاف سلامة:" مستعدون لزراعة أراضي سيناء كلها وذلك بدعم من الحكومة ووزارة الزراعة ".

وتابع سلامة :" لدينا شبكة طرق متطورة وبنية تحتية جيدة "، مضيفا:" أهالي سيناء يتمتعون بالانتماء إلى الوطن بشكل كبير ".

واكمل سلامة:" أهالي سيناء يتعاونون بشكل كامل مع القوات المسلحة والشرطة "، مضيفا:" تعمير سيناء بالزراعة خطوة في غاية الاهمية".