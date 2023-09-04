عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقود مؤمنة للمنتفعين .. أحد مشايخ سيناء: مستعدون لزراعة أرض الفيروز

صدى البلد

وجه الشيخ سلامة  أحد مشايخ سيناء، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توزيع العقود المؤمنة على المنتفعين من الأراضي الزراعية بسيناء.

 

أحد مشايخ سيناء عن عقود المنتفعين من الأراضي الزراعية: نشهد حدثا تاريخيا

عقود مؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية.. أحد مشايخ سيناء: شكرا للرئيس السيسي

 

وقال سلامة في تصريحات له في  برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  توزيع العقود المؤمنة على المنتفعين بالاراضي الزراعية خطوة إيجابية ".

أضاف سلامة:" مستعدون لزراعة أراضي سيناء كلها وذلك بدعم من الحكومة ووزارة الزراعة ".

 

وتابع سلامة :" لدينا شبكة طرق متطورة وبنية تحتية جيدة "، مضيفا:" أهالي سيناء يتمتعون بالانتماء إلى الوطن بشكل كبير ".

 

 واكمل سلامة:" أهالي سيناء يتعاونون بشكل كامل مع القوات المسلحة والشرطة "، مضيفا:" تعمير سيناء بالزراعة خطوة في غاية الاهمية".

سيناء الزراعة الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

رياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

لوائح اتحاد الكرة تصدم الزمالك فى كأس السوبر المصري .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

خاص لصدى البلد.. تعرف على الحالة الصحية للفنان عز الدين نجيب

شغب تل أبيب.. إريتريا تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إسرائيل

تفاصيل إصابة محمود الخطيب في الرأس رئيس الأهلي

3 غرز | محمود الخطيب يتعرض للإصابة بالرأس..تعرف علي السبب

سبب توقيع عقوبة السوبر المصري والنظام الجديد.. مفاجأة

ندرس موقف الأهلي.. قرار عاجل من عامر حسين بشأن الدوري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ