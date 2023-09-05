نظمتها وزارة الأوقاف.. الأمسية الدينية الكبرى بمسجد النصر بالعريش

نظمت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء ، الأمسية الدينية الكبرى بمسجد النصر بالعريش التي تضمنت عدد من الموضوعات ، وقدم المحاضرات عدد من قيادات وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واشراف الدكتور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

شروط قبول العمل:

شارك في تقديم المحاضرات كل من:

دكتور/ هشام عبد العزيز ، رئيس قطاع الشئون الدينية، متحدثاً حول ( محبة الله للعبد الذى فى حاجة أخيه).

كما قدن اادكتور نوح العيسوي ، رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الأوقاف، محاضرة حول ( ابتغاء العبد وجه الله تعالى فى كل شئون حياته )،

كما قدم الدكتور عمرو محمد مصطفى مصطفى ، مدير عام المتابعة والتقييم بديوان عام الوزارة. محاضرة حول ( شروط قبول العمل ).



حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء و قيادات الدعوة بالمديرية، وجمع من السادة مديرى الإدارات والسادة المفتشين ، والسادة العلماء أئمة المساجد، وجمع غفير من أهالي مدينة العريش ، ورواد المسجد الكرام.

