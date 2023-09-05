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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمتها وزارة الأوقاف.. الأمسية الدينية الكبرى بمسجد النصر بالعريش

لقاءات دينية بمسجد
لقاءات دينية بمسجد النصر بالعريش

 

نظمت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء ،  الأمسية الدينية الكبرى بمسجد النصر بالعريش التي تضمنت عدد من الموضوعات  ، وقدم المحاضرات عدد  من قيادات وزارة الأوقاف، تحت رعاية  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واشراف الدكتور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء. 

 

شروط قبول العمل:

 

شارك في تقديم المحاضرات كل من:

دكتور/ هشام عبد العزيز ، رئيس قطاع الشئون الدينية، متحدثاً حول ( محبة الله للعبد الذى فى حاجة أخيه).

كما قدن  اادكتور  نوح العيسوي ، رئيس الإدارة المركزية لمكتب  وزير الأوقاف، محاضرة  حول ( ابتغاء العبد وجه الله تعالى فى كل شئون حياته )،

كما قدم  الدكتور عمرو محمد مصطفى مصطفى ، مدير عام المتابعة والتقييم بديوان عام الوزارة. محاضرة حول ( شروط قبول العمل ).
 

حضر اللقاء  فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء و قيادات الدعوة بالمديرية، وجمع من السادة مديرى الإدارات والسادة المفتشين ، والسادة العلماء أئمة المساجد، وجمع غفير من أهالي مدينة العريش ، ورواد المسجد الكرام.
 

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العريش مسجد الأوقاف الأمسية الدينية

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