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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة كولومبيا وقادة الأعمال يدعون إلى خفض أسعار الفائدة

صدى البلد

دعت الحكومة الكولومبية والجمعيات الصناعية البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة يوم الاثنين، وحثت قادة الأعمال على استئناف قرارات الاستثمار، في محاولة لدعم الاقتصاد.

ونما رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بنسبة 0.3% في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من المتوقع. وتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 0.9% لعام 2023، وهو أقل بكثير من النمو البالغ 7.3% العام الماضي.

وقال وزير المالية ريكاردو بونيلا في بيان بعد اجتماعه مع جمعيات الأعمال الكبرى في كولومبيا: 'نحن بحاجة إلى إنعاش الاقتصاد'. 'ما الذي ينقصنا؟ تهيئة الظروف المالية حتى نسير جميعا في نفس الاتجاه.'

وفي الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، تراجعت الاستثمارات الخاصة في كولومبيا بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال جوناثان مالاجون، رئيس جمعية البنوك الكولومبية، أسوبانكاريا، إنه لا ينبغي للشركات تأجيل قرارات الاستثمار، مضيفًا أنه من المتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض وسط انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل.

وقال 'دعونا لا نؤجل، دعونا لا نستسلم، دعونا لا نستسلم، ظروف السيولة في الاقتصاد الكولومبي تتجه نحو الارتفاع'.

وصلت أسعار الفائدة في كولومبيا إلى أعلى مستوياتها منذ ربع قرن، حيث ارتفعت بسبب الصدمة التضخمية العالمية التي أعقبت جائحة فيروس كورونا.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 13.25% في آخر اجتماعين له بشأن سعر الفائدة، بعد زيادته بمقدار 1150 نقطة أساس بين سبتمبر 2021 وأبريل 2023 للتعامل مع التضخم.

ودعا كل من قادة الأعمال ووزير المالية البنك المركزي إلى البدء في خفض سعر الفائدة.

وقال بروس ماك ماستر، رئيس جمعية الأعمال الكولومبية ANDI: 'نعتقد أن هناك العديد من الظروف التي تسمح لنا اليوم بالتفكير في طريق لخفض أسعار الفائدة - والذي نأمل أن يبدأ قريباً نسبياً'.

ويتوقع معظم المحللين أن ينخفض ​​التخفيض الأول لسعر الفائدة القياسي في سبتمبر أو أكتوبر.

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